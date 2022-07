“Vuoi andare sulla Luna?”, musica e prodotti tipici scoprendo i segreti del cielo

Scienza, territorio e gastronomia si incontrano per un evento a ingresso gratuito nella località Agueta, ad Arenzano. Apericena al tramonto sulle alture, con vista mozzafiato e musica, videoproiezioni, una serata di scienza in compagnia di un astrofilo e del suo telescopio e per terminare musica dj set. Tutto questo è: “Vuoi andare sulla Luna?”, in programma il 16 luglio, dalle 19 alle 2.00, nel suggestivo giardino del Ristorante Agueta du Sciria.

"Vuoi andare sulla Luna?" è un evento all'insegna della promozione del territorio. Sono diverse le realtà e attività commerciali locali coinvolte. I partecipanti potranno degustare come bevande le birre artigianali della famosa birreria Folkstudio o gin tonic e negroni realizzati con gli spiriti Cugini Beccaro. Ovviamente, non mancheranno cocktail e drink serviti da Agueta Bike Bar.

A stuzzicare i palati, ci penseranno il cibo genuino dei prodotti liguri di Spizzo Chef Lab e i panini di Agueta Bike Bar (spin off di Ristorante di Agueta du Sciria). Panissa, acciughe, dolci, gelati, panini veg e panini di carne saranno lo sfizioso accompagnamento per i visitatori invitati a scrutare il cielo, grazie al telescopio dell'astrofilo Lorenzo Giovannoni.

L'evento nasce da un’idea di Sinue Valle in seguito ad una conversazione con alcuni amici. “Dopo un pranzo domenicale ci siamo ritrovati in località Agueta proprio in prossimità del nuovo Kiosko Agueta Bike Bar - dice Valle - Lorenzo ci ha parlato della sua passione per le osservazioni astronomiche e in quella splendida terrazza naturale che è l'Agueta, sospesi tra i monti e il mare, ci è venuto spontaneo pensare ad un evento per la comunità che unisse intrattenimento artistico-gastronomico con un contenuto scientifico di qualità”.

La speranza è che questo primo appuntamento sia soltanto il punto di partenza per una serie di iniziative a tema. “La volontà di valorizzare il territorio e paesaggio attraverso la creazione di contenuti originali, divertenti ed al contempo artistici e culturali dà vita ad un collettivo di persone che si impegnano nella creazione di questa prima manifestazione - conclude Valle - per il momento le amministrazioni locali hanno dimostrato di saperci ascoltare e apprezzare le nostre idee, siamo quindi fiduciosi di trovare sostegno affinché 'Vuoi andare sulla Luna?' sia il punto di partenza, il trampolino di lancio per una rassegna di iniziative. L’obiettivo è che Arenzano diventi teatro per collaborazioni di qualità con artisti genovesi e di calibro nazionale”.

Consigliato raggiungere la location con il motorino, per i più avventurosi a piedi o in bicicletta seguendo il sentiero degli inglesi.

Programma

19-22 - apertura con musica di sottofondo e aperitivo panoramico.

22 - performance musicale di PK - Over Wave accompagnata dalle immagini di “Le Voyage dans la Lune (1902) - Georges Méliès”

22:15 - presentazione osservatorio, sarà presente un telescopio per l’osservazione degli astri.

22:30-2 - musica Dj Falafel e Dj Baba Ganoush, artisti della band From Arabia to Calabria.

A partire dalle ore 22, presso la zona telescopio, ci sarà la possibilità di osservare la luna e i pianeti.