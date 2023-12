“Voltri chiama Greccio”, presepe vivente per le vie del borgo

In occasione dell'800° anniversario del primo presepe a Greccio, il Gruppo Storico di Voltri in collaborazione con Comune di Genova Assessorato alle Tradizioni Cittadine organizza “Voltri chiama Greccio”, un presepe vivente per le vie del borgo di Voltri. L'evento si svolgerà sabato 23 dicembre dalle 15:30 è interesserà: piazza Saredo, via Cerusa, via Camozzini, passeggiata Bruzzone, piazza Dagnino, piazza Gaggero, via Don Giovanni Verità, via S. Ambrogio, piazza Lerda, piazza Limbania.