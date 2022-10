“Volti genovesi al cinema: i caratteristi” per il ciclo di conferenze curato da A Compagna

Giovedì 3 novembre 2022 alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), A Compagna nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il VI appuntamento del ciclo 2022-2023: Domenico Ravenna: “Volti genovesi al cinema: i caratteristi”. Ingresso libero.

Genova può vantare una nutrita schiera di caratteristi del grande schermo. Quasi tutti hanno all’attivo qualche presenza in film d’autore, alcuni sono stati guidati da famosi registi stranieri e, da buoni artigiani del set, hanno inanellato partecipazioni nei più disparati generi e filoni cinematografici: dalle commedie di grana grossa ai cosiddetti poliziotteschi in voga negli anni Settanta, agli spaghetti-western. Di ciascuno di essi ricordiamo il volto per averli visti in tanti film ma, spesso, abbiamo dimenticato il loro nome. La conferenza si propone di accendere un riflettore sul percorso professionale e su alcuni risvolti di vita di questi preziosi interpreti del mondo della celluloide.

Domenico Ravenna, laureato in giurisprudenza, giornalista professionista, ha lavorato per l'Agenzia Giornalistica Italia e per il quotidiano Il Sole 24 Ore. Ha scritto alcuni volumi di poesie, tutti di ambientazione ligure. È socio de A Compagna.

Nell'immagine: Lauro Gazzolo, famoso caratterista genovese.

I prossimi appuntamenti con A Compagna

Giovedì 10 novembre: Diplomatici genovesi alla Sublime Porta Ottomana (1665-1682); a cura di Angelo Terenzoni

Giovedì 17 novembre: La romanità celata nell’impianto del centro storico di Genova; a cura di Mariagiovanna Figoli

Giovedì 24 novembre: Museo del Risorgimento e Istituto mazziniano, storia e memoria del Risorgimento genovese; a cura di Elena Putti

Giovedì 1° dicembre: La Conferenza Internazionale Economica del 1922 a Genova; a cura di Almiro Ramberti

Giovedì 15 dicembre: Il Santuario di Savona; a cura di don Gianni Laiolo

Giovedì 22 dicembre: Alle ore 16 nell’Aula San Salvatore in Sarzano; Auguri di Natale (Il Confuoco si terrà il 17)