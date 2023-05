"Volontariopoli", giornata dedicata al volontariato a Oregina

Una giornata per promuovere il volontariato. Con il Patrocinio del Municipio Centro Est il giorno sabato 20 maggio 2023 dalle ore 10 alle ore 19 presso l'Associazione Amici di via Napoli in Via B. Bianco 4 C, si terrà una giornata dedicata al volontariato a cura di alcune Associazioni del territorio.

L'evento viene proposto per coinvolgere i bambini di Oregina - Lagaccio e non solo, nell'esperienza di volontario per un giorno. A tutti i bambini verrà rilasciato un attestato di partecipazione alla manifestazione.

Per info: Associazione Amici di Via Napoli - Salvatore Carotenuto - 3395642055 - scarotenuto1961@gmail.com