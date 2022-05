"Volontariopoli": una giornata per promuovere il volontario

Sabato 28 maggio 2022 l'associazione Amici di via Napoli organizza "Volontariopoli", una giornata per promuovere il volontariato e per coinvolgere i bambini di Oregina-Lagaccio e non solo. A tutti i bimbi verrà rilasciato un attestato di partecipazione al termine della giornata.

Dalle 10 alle 18 in via Bartolomeo Bianco (accanto ai campi sportivi) si potrà imparare come spegnere un incendio con Oags, a pescare alla mosca con Asd Fly Fishing Club Granarolo, si potranno scoprire i segreti dell'ambulanza con La Lanterna Onlus e poi si potrà partecipare a "Vola tra gli alberi" a cura della Proteizone Civile dei municipi Centro Est e Centro Ovest.

Non è tutto: si terrà anche "Un tuffo nel medioevo" con balestre e balestrieri del Gruppo Storico San Giorgio, e in più l'associazione Anteas organizza visite oculistiche gratuite.

L'iniziativa si svolgerà in ottemperanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente per il contrasto del covid-19.

L'evento gode del patrocinio del Municipio Centro Est