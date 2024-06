"La volontà involontaria" con Alberto Greco

Martedì 11 giugno alle ore 18:15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), prosegue il ciclo di conferenze su neuroscienze e bioetica intitolato "Siamo liberi?" e curato da Giancarlo Andrioli. Titolo del secondo incontro sarà "La volontà involontaria: siamo liberi di volere o vogliamo essere liberi?", con Alberto Greco (Unige).

L’incontro è gratuito e potrà essere seguito in diretta Zoom, credenziali e maggiori informazioni disponibili sul sito www.societaletturescientifiche.it

Quello del “libero arbitrio” è un argomento complesso, su cui filosofi e scienziati discutono da secoli. Questo incontro non pretende, ovviamente, di dare una risposta all’interrogativo posto nel titolo, ma vuole semplicemente mostrare in che modo la psicologia cerca di individuare le “cause” del nostro comportamento. Le risposte della psicologia possono consentirci di capire come e fino a che punto le nostre azioni siano soggette al controllo della nostra volontà. Non sempre ci riescono, ma sicuramente vogliamo poter pensare sempre di essere liberi.

Alberto Greco è stato professore ordinario di Psicologia Generale e Psicologia Cognitiva presso l’Università di Genova e direttore del Laboratorio di Psicologia e Scienze Cognitive (Cognilab) dell’Università di Genova. Oltre a un centinaio di articoli scientifici, ha pubblicato “Introduzione alla simulazione come metodologia di ricerca in psicologia” (F.Angeli, 1988), “Oltre il cognitivismo” (F.Angeli, 1995), “Dalla mente che calcola alla mente che vive”(F.Angeli, 2011), “Sistemi e modelli cognitivi” (Aracne, 2011), “Gli inganni della mente spiegati ai bambini e ai ragazzi” (con R.Rubbino e D.Laperchia, Edizioni Junior, 2024).