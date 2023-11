'El Vuelo de las Mariposas', conferenza magistrale a Tursi

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il consolato generale della Repubblica Dominicana a Genova organizza la conferenza magistrale, tenuta dall'eccellentissimo Ambasciatore in Italia, Tony Raful Tejada, El Vuelo de las Mariposas - Vida y Aporte de las Hermanas Mirabal a la Cultura de Paz de la Libertad (Il volo delle farfalle, vita e contributo delle sorelle Mirabal alla cultura della pace e della libertà).

L'appuntamento, giunto alla seconda edizione, ha luogo a Genova, a Palazzo Tursi, sabato 25 novembre alle ore 16. A termine conferenza si consegnerà un riconoscimento a circa 30 donne dominicane e latinoamericane, che, grazie alle loro capacità eccezionali, hanno messo in risalto il ruolo delle donne in Italia e a Genova.

Questa manifestazione, infatti, oltre a essere rivestita dalla istituzionalità, che in questi ultimi anni ha caratterizzato il consolato Dominicano a Genova, si pone i seguenti obiettivi sia generali che specifici.

Obiettivi generali

Promuovere l’esercizio dei diritti e doveri di tutti i cittadini, in particolare quello delle donne latinoamericane.

Conoscere e approfondire le diverse culture presenti sul territorio genovese, favorendo l’internazionalizzazione di Genova.

Riportare all’opinione pubblica gli aspetti positivi della migrazione.

Obiettivi specifici

Celebrare le sorelle Mirabal e la loro gesta

Creare uno spazio continuo di confronto reciproco tra diversi attori sociali, tra cui, i cittadini, le associazioni, il Comune di Genova, i Consolati

Omaggiare le donne latinoamericane a Genova.

Dall’altra parte un programma ricco di interventi e partecipazioni vede al centro della serata la conferenza magistrale dal noto scrittore e poeta già ministro della Cultura Dominicana e attualmente ambasciatore in Italia, Tony Raful Tejada.

Programma

Presenta e conduce: Stephanie Barry

Inno Nazionale Dominicano a cura di Tania Pimentel

Inno Nazionale Italia a cura di Tania Pimentel

Saluti Istituzionali