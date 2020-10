"Volevamo essere un trallalero" al Teatro di Cicagna

Per festeggiare degnamente i 30 anni della compagnia teatrale dialettale che dirige, il suo regista propone ai membri della compagnia di provare a partecipare alle selezioni di Italia's Got Talent. Subito si scatena la ricerca del pezzo giusto con cui ottenere almeno 3 “Sì” dai giudici, nel caso si riuscisse veramente ad arrivare ad esibirsi in TV. Una formula nuova per uno spettacolo in genovese che abbina musica e teatro, parole e note, tradizione e innovazione, Genovese ed Italiano.

Torna al Teatro Comunale di Cicagna una compagnia che tanto ci ha divertito ed emozionato nelle passate stagioni con spettacoli come Rumori fuori scena, Giorgio perdonaci, L’Apparenza Inganna, la Compagnia La Pozzanghera di Genova che, dopo la divertentissima Manezzi in gio ao létto, porta in scena Domenica 25 ottobre 2020, alle ore 16, la commedia in due atti scritta e diretta da Lidia Giannuzzi, Volevamo essere un trallalero. È una formula nuova per uno spettacolo in genovese che abbina musica e teatro, parole e note, tradizione e innovazione, Genovese ed Italiano.

La compagnia genovese, diretta da Domenico Baldini e Lidia Giannuzzi, è in attività da oltre trent'anni. Ha messo in scena numerosi spettacoli, spaziando da Shakespeare ad Alan Ayckbourn, da Dario Fo a Neil Simon, ottenendo premi e riconoscimenti in diverse rassegne italiane. Ha partecipato più volte al Festival della Scienza e ha organizzato il Festival Nazionale di Regia.

Ha proposto con successo la formula della “cena con delitto” nei ristoranti genovesi (e non) con testi di Agatha Christie e altri maestri del brivido. Ha allestito con grande successo spettacoli itineranti estivi a Forte Sperone e alla Lanterna nell'ambito della rassegna “Luci sui Forti”. Con Roberta De Donatis, Bruno Demartini, Roberta Cutillo, Anna Ghelfi, Francesco M. Giacobbe, Paolo Mereu, Francesco Oberti, Carlo Pasero, Martina Pittaluga. Scene e costumi di Lidia Giannuzzi. Parte musicale a cura di Martina Pittaluga.