"Volando in leggerezza", pratica yoga e visita accompagnata a Castello D'Albertis

Volando in leggerezza

Domenica 21 gennaio 2024

Ore 10.00

Castello D’Albertis museo delle culture del mondo

Un momento per sé, per godere dell’atmosfera speciale del mattino, per risvegliare i sensi, in un viaggio che passa dal corpo e dalla mente. Nel bellissimo contesto di Castello D’Albertis, domenica 21 gennaio avrà luogo un incontro di pratica di yoga, seguito dalla visita accompagnata alla mostra “La Forma del Vento”.

Si comincia alle 10.00 nella sala polifunzionale del museo, con la pratica yoga a cura di Anna Riminucci e Francesca Borriello, che condurranno i partecipanti alla ricerca della leggerezza. L’incontro è adatto a tutti: dopo un breve riscaldamento, si prosegue col Pranayama (controllo del respiro) e da una sessione di Asana e si conclude con il rilassamento.

Al termine, alle ore 11.15, gli operatori museali della Cooperativa Solidarietà e Lavoro accompagneranno i partecipanti alla scoperta della mostra “La Forma del Vento. Il volo a vela e l’arte degli aquiloni nella tradizione giapponese”, che chiuderà i battenti il prossimo 28 gennaio. Dal linguaggio dei simboli alla dimensione rituale, dalla tradizione contadina al mondo dell’arte e degli artisti, dalle forme della cultura tradizionale alle evoluzioni tecniche ed estetiche, un affascinante viaggio alla scoperta della storia millenaria della tradizione del volo a vela e dell’arte giapponese degli aquiloni (per maggiori informazioni https://www.museidigenova.it/it/la-forma-del-vento)

INFO

Per informazioni e prenotazioni: tel 0105578820 , e-mail castellodalbertis@solidarietaelavoro.it

Costo: 20 euro a partecipante (inclusivo di pratica yoga, ingresso al museo e visita accompagnata alla mostra).

Note tecniche:

Abbigliamento comodo, calzini, qualcosa di caldo per coprirsi durante il rilassamento, proprio tappetino.

Per chi volesse arricchire la sua permanenza sarà possibile prenotare la colazione presso il Bonton Bistrot.