Voglia di Dance All Night, serata disco Area 51 e stand gastronomici a San Cipriano

Torna dopo la prima edizione del 2019 l'evento in piazza gratuito per tutti quelli che hanno voglia di divertirsi e ballare insieme sulle note a partire dagli anni '90 fino ai giorni nostri, proposte in collaborazione all' Area 51 di Vignole Borbera. Appuntamento venerdì 2 settembre in piazza a San Cipriano di Serra Riccò, ingresso gratuito e cocktail party a 5 euro.

Dalle ore 19:30 apertura stand gastronomici, durante la serata esibizione braccio di ferro con gli atleti di Armwrestling Genova e dalle 21:30 musica dance non stop.