"Voci migranti", passeggiata interculturale in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dei Migranti

Chi è il migrante? È colui che si sposta verso altre sedi. Secondo la definizione, siamo in tanti ad essere migranti o a sentirci migranti, distinguendoci in tante categorie. Durante il percorso della passeggiata Migrantour parleremo di vari argomenti che riguardano la nostra convivenza: ragioni di partenza dal proprio Paese, condizioni di vita, doveri e diritti, ruolo politico, sociale, economico e culturale, accoglienza, inclusione.

Si partirà dal piazzale antistante la Stazione Metro di Piazza Principe e il percorso si snoderà fino a Ppiazza Piazza Don Gallo, passando per Via Prè e Via del Campo, in una sorta di piccola migrazione che ci porterà a conoscere i luoghi di partenza e di arrivo, le attività di riscatto e inclusione, che interessano questo brulicante percorso fatto di tanti volti e storie diverse.

Evento a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

INFO

Per info e prenotazioni scrivere a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0102723820.

Passeggiata confermata con un minimo di 6 persone.