Due appuntamenti a novembre con Vladi dei Trilli e Dario il Leggendario, tra musica e racconti

“I Trilli” con “Il Leggendario” sono “foresti per caso”: alla ricerca della musica dialettale tra arte e cultura. Tra le idee “Genova: racconti e musica” accomuna i valori di entrambi gli artisti legati al territorio.

Si sono presentati così, insieme, fuori dal confine ligure per “uscire dagli standard” e diventare “foresti per caso”, per un giorno, senza tralasciare quella simpatia classica dei genovesi mugugnoni e attenti. Da una parte l’attenzione per l’arte e la cultura dell’autore e sceneggiatore ligure Dario Rigliaco (conosciuto con lo pseudonimo de “Il Leggendario”) e dall’altra la goliardia del cantante dei Trilli, Vladi, che è alla ricerca della musica dialettale nell’astigiano; per raggiungere il suo obiettivo si è affidato a una guida attenta ai monumenti storici e ai simboli della città di Asti che non ha di certo intenzione di perdersi qualcosa, mentre l’obiettivo viene raggiunto grazie all’incontro con i “Farinei dla Brigna”.

Una novità artistica che si presenta con un video sul web, sui rispettivi canali youtube, un’idea brillante e nuova ma non l’unica. Dario e Vladi hanno già unito le rispettive arti sul palco di un concerto de “I Trilli”, dove l’autore ha introdotto alcuni pezzi contestualizzando racconti e musica, un format molto apprezzato dal pubblico, un messaggio emozionale e melodico, un viaggio ancora più profondo, un’esperienza polisensoriale. Ed è proprio da quest’ultima parola (polisensoriale ndr) che nasce “Genova: racconti e musica”, una cena dove, tra una portata e l’altra, sarà la magia ad accompagnare i commensali, la magia di Dario e Vladi.

Questo nuovo format vedrà gli artisti iniziare dal capoluogo ligure, ospiti dell’ Over Restaurant di Genova Marassi il 17 novembre e del Wine in Progress di Genova Molassana il 23 novembre. Sul sito dariorigliaco.com o sulle pagine social dei Trilli sono presenti le locandine con tutti i dettagli per le prenotazioni.

Un nuovo modo di esprimere la propria arte, insieme, per questo “duo” che porta freschezza, arte, musica e simpatia al loro pubblico; l’autore, conosciuto per le sue “cene con delitto” che riempiono i locali liguri da più di dieci anni o per la sua voce nei tanti progetti editoriali e il cantante che non ha di certo bisogno di presentazioni, con un progetto in forte crescita con i nuovi Trilli per cui non mancano piazze colme ed eventi di grande rilievo come “I 50 anni dei Trilli” o “Le note di Genova”.