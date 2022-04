"Il vivaio delle emozioni": laboratorio di gruppo gratuito

L'Accademia di Educazione Sentimentale presenta "Il vivaio delle emozioni", otto incontri gratuiti con se stessi.

L'Accademia di Educazione Sentimentale nasce a Genova dall'incontro di due diverse professionalità, entrambe rivolte al mondo emotivo e alla promozione della persona, gli educatori della Cooperativa Sociale Il Biscione e gli psicoterapeuti del Consultorio di Psicoterapia Cscts, che, insieme e alla pari, hanno sviluppato un progetto comune, la cui finalità è quella di valorizzare il sentimento e l'emozione come ricchezza dell'unicità della persona e dell'incontro relazionale.

A tal fine le due figure hanno realizzato “Il Vivaio delle Emozioni”, un percorso di esercizi, giochi, laboratori esperenziali inediti, da proporre sia ad adolescenti che ad adulti, per poter, nel gruppo e grazie al gruppo, imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare, conoscere meglio il proprio mondo emotivo, essere più consapevoli, governare ed esprimere quello che si ha dentro, coltivare capacità relazionali.

Grazie al finanziamento ricevuto dall' 8 x mille alla Chiesa Valdese, che ha accolto con sensibilità e generosità la proposta, nel corso del 2022 sono già stati realizzati un ciclo gratuito di otto laboratori per adulti e un residenziale per adolescenti. Da marzo a giugno avranno luogo altri quattro cicli gratuiti per adulti.

I laboratori sono condotti da un'educatrice e una psicoterapeuta, in “prima serata” e in centro città nel Consultorio Cscts di via Ippolito d’Aste 7.

Martedì 26 aprile, con cadenza settimanale fino a martedì 31 maggio in orario 1945-2130, avrà inizio un nuovo gruppo.

Il progetto, a partecipazione gratuita, è finanziato dalla Chiesa Valdese e realizzato da cooperativa Il Biscione e consultorio Cstcs.

Per iscrizioni o informazioni:

Cell. +39 389 014 2397

Email: l.castillo@ilbiscione.coop

z.bevilacqua@ilbiscione.coop