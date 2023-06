Un'estate alla scoperta dei passaggi segreti di Castello D'Albertis

A partire da giovedì 22 giugno e fino al 14 settembre, per tutti i giovedì del mese, Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo aprirà le sue porte in serale, modificando l’orario d’apertura in modo da essere visitabile la sera. Un’occasione unica per ammirare le bellezze del Castello al chiarore della luna e trascorrere una serata all’insegna della storia e della convivialità.

Castello fuori orario per le sere d’estate, quindi, dalle 13 alle 22, mentre dalle ore 10 alle 22 saranno aperti il parco e la caffetteria.

Durante la serata sarà possibile visitare le sale del museo e partecipare alle esclusive e suggestive visite ai passaggi segreti, nuovamente visitabili dopo un lungo periodo di chiusura. Le visite saranno alle ore 19:45 e alle 21, per massimo 15 persone, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, attraverso la rete di passaggi sotterranei e percorsi tra la dimora e le torri, per scoprire le mille curiosità sulla vita del Capitano.

La caffetteria resterà aperta dalle 10 alle 22 con possibilità di prenotare un aperitivo dalle ore 18 fino a chiusura (Bonton Bistrot 3917610087). In occasione di alcune aperture serali estive saranno proposte diverse iniziative gratuite, che saranno comunicate di volta in volta.

INFO

Richiesta la prenotazione

Costo € 4,50 ingresso + € 4 per visita accompagnata

tel.0105578280 ; mail: castellodalbertis@solidarietaelavoro.it biglietteriadalbertis@comune.genova.it

Ricordiamo che il Castello è facilmente raggiungibile, oltre che tramite autobus o mezzo privato, anche con il comodo ascensore di Montegalletto, con partenza in prossimità della Stazione Principe/Via Balbi, che vanta un particolare sistema a trazione mista orizzontale e verticale. Oppure con le linee di autobus AMT n. 36, 39 e 40.

Castello D’Albertis Museo delle culture del mondo

Corso Dogali, 18 Genova