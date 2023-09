Visite e laboratori a Castello D'Albertis in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Con il tema “Living Heritage” tornano le Giornate europee del patrimonio: due giornate con attività speciali per riconoscere, salvaguardare e promuovere i beni del patrimonio culturale allo scopo di condividerli e trasmetterli alle generazioni future.

Sabato 23, ore 11:00 e 15:00

Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo

Corso Dogali 18, Genova

Le mura raccontano, storia di Castello D’Albertis

Visita e laboratorio per famiglie.

Spesso si entra nei musei per il contenuto delle collezioni, per Castello D’Albertis però il patrimonio culturale non riguarda solo le collezioni ma il castello stesso. Quale è la sua storia passata e presente? Le mura del castello raccontano la loro storia attraverso le fasi di costruzione, ricostruzione e restauri, passati e presenti che ci portano ad attraversare i secoli con loro. Alla fine della visita accompagnata il pubblico verrà invitato a costruire un libricino pop up che racconterà la storia attraverso le immagini del castello.

Attività a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Costo attività:

ingresso in museo ridotto a 4,50 € + 4 euro a kit

(un kit per ogni libricino, da stabilire in fase di prenotazione il numero di kit desiderati per nucleo familiare)

Prenotazione obbligatoria

scrivendo a biglietteriadalbertis@comune.genova.it o telefonando allo 0105578280

https://www.facebook.com/CastelloDAlbertisGenova/

https://www.museidigenova.it/it/castello-dalbertis-museo-delle-culture-del-mondo

Domenica 24, ore 11:00 e 15:00

Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo

Corso Dogali 18, Genova

Castello D’Albertis: LAVORI IN CORSO!

Visita accompagnata.

Partendo dall’intenzione del Capitano D’Albertis di salvare e trasmettere una parte della storia di Genova racchiusa nelle mura cinquecentesche della collina di Montegalletto, i partecipanti scopriranno le sale del castello che vi ha fatto costruire attraverso l’allestimento e le collezioni della sua dimora, analizzando insieme le evoluzioni che lo hanno portato a diventare un museo aperto sul mondo.

Attività a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Costo attività:

ingresso in museo ridotto a 4,50 €

Prenotazione obbligatoria

scrivendo a biglietteriadalbertis@comune.genova.it o telefonando allo 0105578280

https://www.facebook.com/CastelloDAlbertisGenova/

https://www.museidigenova.it/it/castello-dalbertis-museo-delle-culture-del-mondo