Il Tesoro di Genova: visite guidate al Museo del Tesoro - Speciale Medioevo

Vi aspettiamo per scoprire il meraviglioso Tesoro di Genova in un duplice appuntamento. La visita prevede una prima introduzione alla Cattedrale di San Lorenzo e alla cospicua collezione di ‘Tesori’, preziose oreficerie che a partire dal Medioevo, tramite commissioni precise o donazioni votive, andrò a incrementare il cosiddetto “Tesoro” della Cattedrale. Quindi sarà ripercorsa la storia di questo straordinario e innovativo museo: dalle prime proposte allestitive, datate alla prima metà del Novecento, quando si ritenne opportuno passare dal tradizionale “Tesoro” custodito nelle sacrestie lignee a un vero e proprio “Museo” ideato e creato da un architetto famoso, Franco Albini.

L’itinerario prosegue poi nei suggestivi ambienti ipogei, raffinate e avvolgenti tholoi che costudiscono gli oggetti più famosi della collezione: il Sacro Catino, ritenuto vero e proprio Santo Graal in cui Cristo, secondo la tradizione, poté consumare il suo ultimo pasto. Un altro straordinario oggetto è la Cassa processionale del Corpus Domini, commissionata dai Padri del Comune per la cerimonia omonima, con una realizzazione a dir poco travagliata, quasi ‘corale’ – pensando al numero di artefici che vi presero parte -, iniziato nel sec. XVI e concluso quasi due secoli dopo a seguito di numerose traversie. Accoglie in Cattedrale il nuovo Vescovo la Croce degli Zaccaria, meravigliosa croce gemmata con cui venivano benedetti i Dogi genovesi; l’Arca delle Ceneri di San Giovanni Battista, sorta di tempietto gotico in argento cesellato e dorato realizzato nel sec. XV per condurre in processione le reliquie del Santo Patrono; e altre opere di grande interesse storico e artistico.

La biglietteria del Museo aprirà alle ore 15,00 per la prima visita e alle ore 16,00 per la seconda. Il costo è di € 10,00 comprensivo di biglietto d’ingresso al Museo. È necessaria la prenotazione al n. 010 2700295 o all’email museotesoro@diocesi.genova.it La visita si terrà con un numero minimo di partecipanti.