Visite guidate alla "Michelangelo divino artista" con Artesulcammino

L'associazione Artesulcammino organizza visite guidate alla mostra "Michelangelo divino artista" ospitata al Palazzo Ducale di Genova.

Una mostra che punta l’attenzione in particolare su un aspetto della vita del maestro toscano: gli incontri che hanno costellato la sua vita. Nella sua vita prodigiosamente lunga e operosa, infatti, l’artista fin dalla prima adolescenza fu in contatto, grazie al suo talento e, in seguito, alla sua fama, con personaggi d’alto rango dell’età rinascimentale, in posizioni chiave nella politica, nella religione, nella cultura. Nessun altro artista ha mai potuto vantare d’aver frequentato sotto il loro stesso tetto due futuri pontefici da giovinetti (Leone X e Clemente VII, di stirpe medicea), o di aver servito ben sette papi, o di aver intrattenuto rapporti diretti con mecenati della grandezza di Lorenzo il Magnifico e dei reali di Francia, Francesco I di Valois e la nuora Caterina de’ Medici.

All'atto della prenotazione occorre indicare orario e giornata.

I gruppi sono costituiti da 12 persone che avranno il sistema di microfonaggio sanificato; la quota onnicomprensiva è di 20 euro. Mascherine ovviamente obbligatorie.

MARTEDI' 9 MARZO

ore 10.30

ore 14.30

ore 16.45

MERCOLEDI' 10 MARZO

ore 10.30

ore 14.30

ore 16.45

VENERDI' 12 MARZO

ore 10.30

ore 14.30

ore 16.30