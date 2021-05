Visite guidate alla 'fabbrica di cioccolato' di Viganotti

Come si preparano le mille delizie al cioccolato che vengono esposte sui banconi delle pasticcerie? La "fabbrica di cioccolato" di Romeo Viganotti svela i suoi segreti con le visite guidate al laboratorio che riprendono da venerdì 14 maggio.

«C’è chi lo ha definito un posto magico, e in effetti qualche magia accade con quei macchinari ottocenteschi che ancora usiamo per preparare il nostro cioccolato partendo dalla fave di cacao - spiegano gli organizzatori -. Abbiamo pensato a una visita esperenziale per grandi e bambini, con due percorsi differenti: per gli adulti con degustazione di cioccolato (compilando assieme la scheda sensoriale), per i bambini con un divertentissimo laboratorio in cui prepareranno il cioccolato pestando nel mortaio le fave di cacao».

Turni e orari delle visite

Al venerdì 1° turno alle 15; 2° turno alle 17

Al sabato: 1° turno alle 10; 2° turno alle 12; 3° turno alle 15

Gruppi da 10/15 persone

Costo € 12 a persona

Per i bambini/ragazzi (dai 6 anni in su) sono previsti turni personalizzati (uno al giorno) e si richiede la presenza di almeno un genitore ogni due bambini

Prenotazione solo su Whatsapp +39 3534179541. La prenotazione è valida nel momento in cui verrà confermata dall'azienda