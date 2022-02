Loggia di Banchi: apertura straordinaria con visita guidata

Prezzo non disponibile

Lo scavo della Loggia di Banchi apre straordinariamente per tre giorni, con visite guidate gratuite curate dagli archeologi impegnati nei lavori.

Appuntamento dal 17 al 19 febbraio con visite ogni 30 minuti: giovedì e venerdì alle ore 14,30, 15, 15,30, 15 e 16,30. Sabato invece alle 10, 10,30, 11, 11,30 e 12.

Numero massimo di partecipanti per turno di visita: 10. Si parte dall'ingresso di piazza Senarega.

Prenotazione obbligatoria al numero 3351278679 (anche WhatsApp) o email enjoygenova@archeologia.it. Necessario super green pass. Si consiglia di indossare scarpe basse e chiuse.

Ad oggi il cantiere di scavo condotto dalla Soprintendenza ha messo in evidenza due isolati della citta? medievale, sepolti al momento della costruzione della Loggia nel 1595, separati da vicoli e fiancheggiati da un’antica strada, corrispondente all’attuale via degli Orefici. L’eccezionalita? del rinvenimento consiste nello straordinario stato di conservazione degli ambienti, sigillati al momento dell’abbandono: una bottega e un fondaco, conservato con elevati che superano i 3 m di altezza. Al loro interno le strutture di approvvigionamento idrico (condutture, canalizzazioni, pozzi e cisterne) e gli apprestamenti per le attivita? commerciali e artigianali (banconi che sostenevano tavolati di lavoro

e di stoccaggio delle merci). La lettura delle stratigrafie murarie consente di valutare come il primo impianto medievale possa risalire gia? alla meta? del XII secolo, cui seguirono successive modifiche e ristrutturazioni fin quasi al momento della demolizione alla fine del ‘500.

La ricerca d’archivio, ancora in corso, ha consentito di individuare la proprieta? degli immobili appartenente ad antichi gruppi nobiliari (gli Usodimare, i De Nigro e gli Imperiale), e ricostruire la maglia insediativa di questo specifico settore della citta?, centro della vita economica e finanziaria, con le attivita? dei notai, dei cambi valuta e le vendite pubbliche all’asta, tra cui le famose compere del Banco di S. Giorgio.

La Soprintendenza sara? impegnata nella prosecuzione delle indagini archeologiche, negli ulteriori studi e nelle opere di restauro anche nei primi mesi del 2022, per agevolare, insieme al Comune, l’affinamento di ipotesi progettuali che permettano di salvaguardare e rendere fruibile questa nuova affascinate area archeologica all’interno del percorso del Museo. Per la realizzazione della campagna diagnostica, finalizzata alla determinazione dello stato conservativo, ci si avvarra? anche della collaborazione dei laboratori scientifici dell’ARPAL – Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure.

Si tratta di un sito medievale di grande valore, collocato in un contesto urbano eccezionale, che lascia presagire ulteriori nuove e interessanti scoperte che permetteranno di arricchire la storia della citta? nelle epoche piu? remote: dagli scavi emergono infatti le prime strutture e i livelli di vita di epoca romana, ricchissimi di frammenti di anfore provenienti dalle navi che attraccavano in porto, testimonianza preziosa di come la zona di Banchi attraverso i secoli abbia svolto il fondamentale ruolo di crocevia strategico tra il porto e la citta?.