Galata Museo del Mare: visite guidate per famiglie e attività per i più piccoli

4 euro a persona per le visite (non comprensivo del biglietto d'ingresso)

Prezzo 4 euro a persona per le visite (non comprensivo del biglietto d'ingresso)

Continuano le attività del fine settimana per adulti e ragazzi al Galata Museo del Mare. Sabato e domenica 5 e 6 marzo sono previsti diversi appuntamenti al giorno in cui i visitatori del Museo potranno approfondire, in compagnia degli operatori dei servizi educativi, diverse tematiche: alle 16.30 e alle 17.30 di sabato la visita guidata è dedicata alla scoperta dei segreti del sottomarino Nazario Sauro.

Domenica alle 11.30 all’interno del padiglione MeM Memorie e Migrazioni, si intraprenderà virtualmente il viaggio per mare degli emigranti italiani nel secolo scorso; mentre alle 16.30 l’appuntamento è dedicato ai brigantini e ai marinai, alla vita a bordo di un brigantino dell’800. Alle 17.30 l’appuntamento è con il sottomarino Nazario Sauro e i suoi segreti.

Sia sabato che domenica alle 15 i più piccoli potranno partecipare ad un’attività lungo le sale del Museo in compagnia di Geronimo Stilton.

ll costo della visita guidata è di 4 euro a persona non comprensivi del biglietto d’ingresso. Punto di ritrovo: qualche minuto prima dell’orario stabilito alla biglietteria del museo. Durata della visita: 1 ora e 30 circa. Si consiglia la prenotazione, tuttavia non è obbligatoria, inviando un messaggio via WhatsApp al numero 3484599953 e 3459301848, oppure telefonando allo 0102533555 o scrivendo adidattica@galatamuseodelmare.it.