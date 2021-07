EnjoyGenova, il programma delle visite guidate serali alla scoperta della Liguria

Dal passato di Sestri Levante, alla storia della Rapallo di scrittori e poeti passando per la Chiavari antica. Tornano nei mesi di luglio e agosto gli appuntamenti serali fuori porta alla scoperta della Liguria con le visite guidate di EnjoyGenova, il calendario di Cooperativa Archeologia che porta nel cuore più segreto delle città e dei loro tesori nascosti.

Venerdì 9 luglio, (ore 21.00), primo appuntamento alla volta della Sestri Levante di ‘800 e ‘900. Amata da sempre per il clima piacevole di tutto l'anno e per l'amenità dei suoi paesaggi, Sestri fu eletta dai viaggiatori del Gran Tour dimora abituale. Inizialmente meta per convalescenti, tanto che in una guida di fine ottocento è descritta come “una città dove tornare in salute”, ma che divenne ben presto per musa di artisti e scrittori che la celebrano nelle loro opere letterarie, artistiche e fotografiche. Il percorso guidato è ideato da Cooperativa Archeologia, in collaborazione con il Museo Archeologico e della città di Sestri Levante, nell’ambito del progetto EnjoyGenova. I partecipanti avranno diritto ad un ingresso omaggio al Museo da convalidare entro una settimana dalla data della visita negli orari di apertura della struttura.

Domenica 11 luglio, (ore 21.00), la passeggiata si fa letteraria e sentimentale sulle tracce dei grandi scrittori e poeti che amarono Rapallo. È difficile oggi immaginare la vivacissima atmosfera culturale e internazionale che si respirava a Rapallo all’inizio del secolo scorso. L’itinerario guidato porterà alla scoperta dei luoghi e delle voci che resero celeberrima la cittadina del Tigullio. Da Nietzsche a Yeats, da Pound a Montale, passando per Hauptmann e Hemingway, verranno ascoltate voci e storie che risultano ancora tra caffè del centro.

Mercoledì 21 luglio, (ore 21.00), torna l’appuntamento con l’itinerario alla scoperta di Chiavari, una città spesso poco valorizzata dal punto di vista turistico e invece ricca di aspetti interessanti. Attraverso il giro nel centro storico una guida accompagnerà i partecipanti nei luoghi dove è stata scoperta la necropoli ad incinerazione di Età del Ferro, ad oggi conosciuta come la necropoli preistorica più grande di tutta la Liguria, e a scoprire le tracce di quel che resta della città fondata nel 1178 dai genovesi, con le sue possenti mura che, come un ideale triangolo, cingevano le vie e i palazzi.

Ad aprire il mese di agosto venerdì 20, (ore 21.00), sarà la speciale visita guidata in serale che con uno sguardo diverso e approfondito ripercorrerà la storia della splendida cittadina di Sestri Levante e della costa del Levante Ligure. Un tour alla scoperta di tutto il Golfo del Tigullio che pone l’attenzione sull’Isola e sull’istmo che ora caratterizza la morfologia urbana. Grazie al biglietto omaggio al MUSEL sarà possibile entro una settimana visitare il Museo Archeologico e della Città, crocevia dall’età romana fino al suo massimo sviluppo nel Medioevo, da quando Genova fece erigere il castello e la chiesa di San Nicolò.

A seguire, mercoledì 25 agosto (ore 21.00) un l’appuntamento si ripete con la Chiavari antica, attraverso il giro nel centro storico.

Informazioni

La quota delle visite comprende organizzazione e coordinamento delle attività ed una Guida Turistica e/o esperto archeologo, restauratore o architetto. Il punto di incontro con la guida verrà indicato direttamente alla prenotazione.

Non sono inclusi i costi di viaggio, gli spostamenti, le spese per gli eventuali pasti e quanto altro non esplicitamente riportato. In caso di maltempo o allerta meteo arancione o rossa, l'attività potrà essere rimandata a discrezione dell’organizzazione.

Le visite guidate sono su prenotazione obbligatoria al numero 335-1278679 (anche tramite whatsapp) o a enjoygenova@archeologia.it e www.enjoygenova.it.

Gli eventi sono organizzati nel rispetto delle normative in materia di Covid-19. A tutti i partecipanti sarà distribuita la fidelity card di Enjoy. Collezionando i timbri si avrà diritto ad una visita gratuita (escluse le Lezioni dei Giardini).