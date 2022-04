"Storie di uomini e di viaggi", visite a tema a castello D'Albertis

Costo 7 € a persona comprensivo di ingresso in museo

Prezzo Costo 7 € a persona comprensivo di ingresso in museo

come da programma

Quando Dal 23/04/2022 al 25/04/2022 da domani come da programma

In occasione del lungo fine settimana del 25 aprile la Cooperativa Solidarietà e Lavoro propone "Storie di uomini e di viaggi", tre appuntamenti per una visita al museo, incentrata sulla figura del Capitano D'Albertis e i suoi viaggi avventurosi intorno al mondo.

Una visita dedicata ai numerosi viaggi raccontati nel museo che partono da quelli del Capitano D’Albertis, alla scoperta delle sale, degli oggetti e delle curiosità che man mano verranno svelate.

Viaggiatore, fotografo, scrittore, Il Capitano acquista nel 1886 il bastione cinquecentesco di Montegalletto, destinato alla demolizione, e costruisce su di esso il castello che sarà la sua abitazione e dove conserverà i cimeli raccolti durante i suoi viaggi per mare e per terra, compiuti su treni, carrozze, navi, carovane di cammelli, asini e battelli. Nel suo castello ha racchiuso il proprio mondo in una cornice romantica, tra “camere delle meraviglie”, suggestioni marinaresche, evocazioni colombiane e trofei coloniale, testimoniando il fascino di mondi lontani e curiosità verso l’ignoto e l’intentato.

Partendo dai viaggi del Capitano D’Albertis scopriremo le sale della sua dimora e continueremo la nostra esplorazione entrando nel bastione dove altri viaggi e altri racconti ci poteranno ad entrare in dialogo con le culture del mondo.

Si ricorda inoltre, che l'ingresso al museo consente anche la visita della nuova mostra UTOPIA una rassegna internazionale che espone i lavori di illustratori contemporanei, fra cui una sezione interamente dedicata a David McKee e ai suoi personaggi più famosi: dall'elefantino Elmer a Mr. Benn, a l'orsetto Paddington.

Il museo e il Bistrot saranno aperti il 23, il 24 e il 25 aprile con orario 10-19 (ultimo ingresso ore 18).

È richiesta la prenotazione entro il giorno precedente ai seguenti contatti: tel 010.2723820; e-mail biglietteriadalbertis@comune.genova.it