Visite, aperitivo e concerto "a cielo aperto"

Termina venerdì 11 settembre la rassegna musicale Sei Corde al Castello D'Albertis che, sotto la direzione artistica di Riccardo Guella e alla collaborazione con l’Associazione Gran Sonata, ha riscosso u n grande successo e partecipazione.

Protagonisti della serata Luca Cabella e Martina Cincotta, due giovani promesse delle sei corde, che si esibiranno in un vasto repertorio che spazierà dalla musica barocca alla musica dei primi del '900, passando per l'ampia produzione di composizioni per chitarra del XIX secolo:

Musiche di: D. Aguado, J. S. Bach, D. Scarlatti

È obbligatoria la prenotazione via e-mail a seicordealcastello@libero.it o via tel. 0102723820 (biglietteria museo).

Il concerto si svolgerà all'aperto e saranno garantite tutte le misure di sicurezza nel rispetto delle norme anti - contagio.

Un concerto gratuito, che si affianca alla visita tematica del museo a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro alle ore 18 e alle ore 20, su prenotazione (biglietto 6 € comprensivo di ingresso al museo).

Info e Prenotazioni : telefono 010.2723820 e-mail castellodalbertis@solidarietaelavoro.it

Dalle ore 18, presso il Bonton Bistrot, su prenotazione è possibile gustare l’aperitivo a base di tapas, al tavolo oppure seduti liberamente nel parco rispettando le misure di sicurezza (noleggio cuscini su cauzione). Prenotazioni Bonton Bistrot: cell. 3917610087.

Il museo apre alle ore 14 e chiude alle 22.