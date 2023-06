Domenica 25 giugno, alle 17:30, visita guidata in Villa Duchessa di Galliera con degustazione e Olio della Duchessa in omaggio. Un viaggio alla scoperta del cuore nascosto del Parco: gli orti e l'uliveto storico. Una gita nella frescura, alla scoperta delle mura medievali e degli orti storici recentemente recuperati nei quali vengono coltivate piante aromatiche e ortaggi tipici del territorio.

In tale area sono presenti le fioriture del progetto Bee the Future per la salvaguardia degli insetti impollinatori, realizzato da Eataly in collaborazione con Slow Food e Arcoiris e portato a termine grazie alle associazioni del parco e alle scuole del territorio. Al termine della visita guidata, degustazione dell'Olio della Duchessa con una piccola merenda e, in omaggio, una bottiglia di Olio della Duchessa recentemente presentato a Slow Fish in collaborazione con L'Istituto Agrario Marsano.

La visita guidata è adatta a bambini e famiglie e si svolge su terreno non sempre agevole. L'omaggio consiste in una bottiglia di olio ad adulto. Appuntamento all'ingresso principale del Parco. Informazioni: e-mail Villa Duchessa di Galliera - Telefono: 327 9235389. Orari per info 9/12- 14/19 , anche su WhatsApp.