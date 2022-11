Visita della Sinagoga accompagnati dal Rabbino capo Giuseppe Momigliano

Camminare in punta di piedi in una cultura profonda e narrante per tutti noi. Sinagoga: "luogo dove ci si riunisce e casa di studio". Un'occasione unica farlo accompagnati dal Rabbino capo Giuseppe Momigliano a cui potremmo fare domande e imparare cose nuove. Sempre alla ricerca di Tracce di Memoria. E di storie da ricostruire.

Posti limitati.

Prenotazione obbligatoria a Lidia Schichter con sms o WhatsApp al 328 4222168