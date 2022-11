Visita e rievocazione storica a Villa Spinola di San Pietro a cura degli studenti del liceo Gobetti

Il Liceo P. Gobetti organizza in occasione della ricorrenza dei 400 anni dalla pubblicazione del volume di Rubens sui Palazzi genovesi, nei giorni venerdì 25 e sabato 26 novembre (con turni alle 17 e alle 19) l’evento “Come in una sera del passato”, con visita guidata agli interni del palazzo con danze e ambientazioni storiche, canzoni e musiche cinque-seicentesche. L’evento avrà luogo nella sede del Liceo, la bellissima Villa Spinola di San Pietro, in via Spinola di San Pietro 1.

Le visite saranno suddivise in quattro turni, con rievocazione storica e ricostruzione delle danze d’epoca, per un massimo di 30 visitatori per turno. Le prenotazioni si potranno effettuare copiando e incollando il presente link e compilando il relativo modulo

https://forms.gle/1Ffe6T3nPiJmnkVS7

Il gruppo di visitatori si troverà proiettato in una ipotetica sera del passato seicentesco della villa, attraverso danze storiche in costume, canzoni sul tema della villeggiatura patrizia genovese a San Pier d'Arena, brevi momenti di recitazione e musiche d'epoca diffuse nei saloni visitati nel corso del tour. Attori, cantori e musici saranno sempre studenti del Liceo Gobetti inseriti nel progetto triennale PTOF (Art.1, comma 14, legge n.107/2015) dal titolo “Le arti a Villa Spinola di San Pietro” e impegnati in

uno specifico percorso di pcto in collaborazione con “Rubens 2020”, “Giornate dei Rolli”, “Fondazione Spinola”. Considerata la vocazione prevalentemente artistica e di svago che, nel corso dei Seicento e dell'inizio del Settecento, ha caratterizzato Villa Spinola dei Duchi di San Pietro, in cui il ramo della potente famiglia genovese organizzava durante la stagione della villeggiatura serate danzanti, gare canore e concerti di musica all'interno dei saloni, l'obiettivo è quello di fornire almeno un'idea di quanto avveniva all'interno del palazzo nelle sere di festa. L'evento organizzato dal Liceo Gobetti comprende anche un richiamo al personaggio più illustre che la villa abbia ospitato, cioè Filippo V di Borbone, re di Spagna e nipote del Re Sole, Luigi XIV.

Le coreografie delle danze storiche sono state curate nel corso di tutto il 2020 dalla docente esterna prof. Claudia Celi, esperta internazionale del settore, dal musicista Andrea Toschi, dalle docenti di danza del Liceo Gobetti, proff. Giulia Menicucci, Cristina Morelli, Michela Di Natale. I materiali per le guide, i testi e la formazione sono stati curati dal docente del Liceo prof. Alessandro

Mancuso. La pianificazione e l'organizzazione dell'evento sono stati curati dalla Dirigente scolastica del Liceo Gobetti prof. Chiara Saracco, in collaborazione con le docenti referenti dell'orientamento e del pcto prof. Antonella Camussa e Paola Boschieri. La direzione musicale è dei docenti del Liceo prof. Simone Sammicheli, Giovanni Magnozzi e Stefania Garotta. La direzione artistica e il materiale promozionale sono a cura del docente del Liceo prof. Giuseppe Cavaleri. La cura del suono è del tecnico del Liceo Marcello Librandi.

Per l'occasione sarà messo in vendita il libro di Alessandro Mancuso su Villa Spinola, edito da Liberodiscrivere (2022) e prodotto dal Liceo Gobetti, i cui proventi vengono utilizzati per finanziare parzialmente alcune delle iniziative extracurricolari proposte dalla scuola.