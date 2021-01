Domenica 31 gennaio si va in visita al percorso scenografico-teatrale di Villa Durazzo Pallavicini, a Pegli.

I partecipanti potranno scoprire il percorso scenografico-teatrale del parco con la visita guidata, lasciandosi trasportare dalla magia e immergiti nella storia ideata dal marchese Pallavicini.

Le scenografie monumentali sono realizzate da Michele Canzio mentre la natura, dal Prologo fino all'Esodo, cambia passo dopo passo con fiori e piante monumentali, esotiche e mediterranee.

Durata di circa 3 ore.

Costo adulto: 20 euro (biglietto ingresso+visita guidata)

Costo ragazzi 7/18 anni: 10 euro (biglietto ingresso+visita guidata)

Bambini fino a 6 anni gratis.

Consigliate scarpe comode e si ricorda di indossare la mascherina.

Per partecipare alla visita guidata è obbligatoria la prenotazione in quanto ha un numero limitato di posti per garantire la sicurezza in rispetto delle norme anti-covid.

Prenotazione obbligatoria a: info@villadurazzopallavicini.it ;

393 8830842 - 010 8531544

Essendo la Liguria in zona arancione, potrà partecipare alla visita chi rientra all'interno del Comune di Genova.