Visita al percorso scenografico-teatrale del parco di Villa Durazzo Pallavicini

Prezzo €20 adulti €10 under 18

A Villa Durazzo Pallavicini si inaugura l'inizio della stagione di apertura con una visita guidata al percorso storico-scenografico del Parco.

Chi prenoterà potrà godere dei colori e i profumi della vegetazione del parco, che cambia nelle diverse scenografie del percorso, passando dalla flora alpestre, alle piante esotiche, fino alle splendide camelie storiche, adesso nel pieno della fioritura.

Ma non solo: questa visita è anche un viaggio, un percorso all'interno della mente di un genio, lo scenografo e architetto Michele Canzio, che nell'Ottocento, per volere del Marchese Pallavicini, ha dato vita ad un'enorme opera teatrale a cielo aperto, in cui il visitatore che segue i sentieri è attore e spettatore di questo racconto.

Link alla prenotazione:

https://www.villadurazzopallavicini.it/prodotto/prenota-la-tua-visita-guidata/

Per info:

info@villadurazzopallavicini.it / 0108531544