Visita al percorso scenografico-teatrale del parco

Domenica 05 settembre 2021 alle 10:30 i visitatori potranno scoprire il percorso scenografico-teatrale del parco con la visita guidata, che permetterà ai presenti di comprendere l'incredibile storia ideata dal marchese Pallavicini.



Sarà possibile ammirare le magnifiche scenografie monumentali realizzate nell'Ottocento e farsi avvolgere da una natura che, dall'inizio alla fine del percorso, cambia passo dopo passo con fiori e piante monumentali, esotiche e mediterranee.



Si ricorda che il bistrot interno al Parco è aperto, quindi al termine della visita sarà possibile pranzare in loco



Prenotazione obbligatoria:

- sul sito

https://www.villadurazzopallavicini.it/prodotto/prenota-la-tua-visita-guidata/

- lasciando acconto direttamente in biglietteria



Per tutte le info:



info@villadurazzopallavicini.itoppure 393 8830842 / 010 8531544

