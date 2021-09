Visita notturna ai significati esoterico-massonici di Villa Durazzo Pallavicini

Sabato 18 settembre alle ore 20:30 la Direttrice di Villa Durazzo Pallavicini, terrà una visita in notturna dal carattere molto suggestivo. La visita ripercorre nel buio il percorso iniziatico di stampo esoterico-massonico ideato dal Marchese Pallavicini.



In esclusiva, inoltre, saranno aperte le grotte estive, normalmente chiuse al pubblico, le quali celano un profondo significato.



La Direttrice, Silvana Ghigino, che per anni ha studiato il Parco e i suoi significati nascosti, trasporterà i visitatori in un mondo parallelo, fatto di segreti e messaggi nascosti.



Per maggiori informazioni scrivere a info@villadurazzopallavicini.it o telefonare ai numeri 010 8531544 e 393 8830842



Per prenotare: https://www.villadurazzopallavicini.it/prodotto/prenota-la-tua-visita-guidata

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...