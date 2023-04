Visita guidata all'Acquedotto storico di Genova

Sabato 15 aprile dalle ore 10.30, la Consulta Giovanile Sant'Olcese organizza una camminata sull'acquedotto della Val Bisagno, opera ingegneristica di grande valore storico e paesaggistico. I partecipanti saranno accompagnati dai volontari della "Federazione per la Tutela e la Valorizzazione dell’Acquedotto Storico della Val Bisagno". Insieme a loro attraverseranno maestosi ponti, godranno di viste mozzafiato e avranno l'opportunità di visitare luoghi nascosti, solitamente chiusi al pubblico.

Ecco il cronoprogramma della giornata:

10.30: ritrovo in Via di Pino, all’incrocio con Viale a Pino Sottano, con la presentazione iniziale dell’Antico Acquedotto e della giornata di escursione.

10:45: Percorso dell’Anello della Val Geirato: 1,5 – 2 ore

12:30 – 14.00: Pausa Pranzo (al sacco) presso il Giardino del Circolo Sertoli e visita alla casetta dei Filtri

14:00: partenza in direzione Cavassolo

15:30 (circa): visita della Galleria della Rovinata

16:00: a seconda del grado di stanchezza: rientro a Ca’ de Rissi per 18:00 – 18:15, passando per il Ponte Sifone della Val Geirato, oppure prosecuzione per Ponte Canale di Cavassolo, quindi rientro a Ca’ de Rissi per 19:00 – 19:15, passando per il Ponte Sifone della Val Geirato.

La camminata è APERTA A TUTTI. Necessario pranzo al sacco. Quota di partecipazione 1 euro per copertura assicurativa. In caso di maltempo l'evento si svolgerà domenica 23 aprile, allo stesso orario.

Per info e iscrizioni: Andrea 340 27 92 741