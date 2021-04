Visita guidata alla scoperta dei significati esoterici del parco Durazzo Pallavicini di Pegli

Domenica 11 aprile 2021 alle 14,30 si terrà una passeggiata nel parco di Villa Durazzo Pallavicini, a Pegli, in compagnia della direttrice del parco Silvana Ghigino.

Si potrà scoprire insieme a lei il percorso iniziatico tracciato nel parco dal Marchese Pallavicini, scoprendo le simbologie esoterico-massoniche nascoste che nasconde.

La visita costa 30 euro per gli adulti, e 20 per i ragazzi (compreso biglietto di ingresso).

Prenotazione obbligatoria a: info@villadurazzopallavicini.it oppure 393 8830842 o 010 8531544

Tutti i proventi sono destinati ai lavori di manutenzione e restauro del parco.

Sono consigliate scarpe comode, ed è necessario indossare la mascherina.

Per partecipare alla visita guidata è obbligatoria la prenotazione in quanto ha un numero limitato di posti per garantire la vostra sicurezza in rispetto delle norme anti-covid.