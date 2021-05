Visita guidata del quartiere di Marassi tra storia e curiosità

Visita guidata a piedi nel cuore del quartiere di Marassi. Si parte da piazza Galileo Ferraris per percorrere a piedi la zona intorno allo stadio dove prima si trovava la piana alluvionale del Feritore e dove in passato era difficilissimo transitare. Il nome di Marassi infatti deriva da "Mar-asc" ovvero, zona acquitrinosa vicino ad un corso d'acqua. La visita proseguirà verso la Chiesa di Santa Margherita per poi percorrere le antiche vie dell'Aquila e del Camoscio.

Storie, aneddoti e tradizioni accompagneranno la visita, condotta da una guida turistica che abita nel quartiere.

Informazioni e prenotazioni:

La prenotazione è obbligatoria al numero 3464088926 (Guida Laura).

Appuntamento ore 15:30 : Piazza Galileo Ferraris (lato raccoglitore plastica Amiu)

Durata: 2 ore - Prezzo: 10 Euro a persona

Posti limitati