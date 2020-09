Tour nel magico quartiere del Carmine: il belvedere di Castelletto, l'Albergo dei Poveri

Dall’incantevole vista sulla città al suggestivo quartiere del Carmine, l'Albergo dei Poveri e Piazza dell’Annunziata: tutto questo domenica 27 settembre nell'ambito di un tour a piedi organizzato da GenovaGuide Tours.

Da Piazza del Portello si salirà in ascensore fino a Spianata Castelletto, dove si avrà modo di godere di un’incantevole vista sulla città e il suo porto.

Una breve passeggiata ci porterà fino all’imponente edificio dell’Albergo dei Poveri, eretto a metà ‘600 come nuovo ricovero destinato a dare ospitalità ai poveri della città.

Passando per Salita San Bartolomeo del Carmine, si entra nel suggestivo Quartiere del Carmine. Siamo a due passi dal cuore universitario eppure ci troviamo in un’altra dimensione, fatta di angoli senza tempo, dove troviamo vicoletti dai nomi dolci ed evocativi, quali vico del Cioccolatte, dello Zucchero, piazzette nascoste e suggestive, come Piazza della Giuggiola e Piazza San Bartolomeo dell’Olivella, dove si trova ancora l’antichissima chiesetta e l’annesso convento che ospitava le monache Circestensi.

Proseguiremo per Piazza del Carmine dove vedremo l'antica chiesa e una pregevole edicola votiva, per giungere, infine, a Piazza dell’Annunziata.

Partenza: Piazza Portello - entrata ascensore, ore 15.30 (incontro 10 minuti prima)

Durata: 1.30 h circa

Biglietti: € 10,00 adulti - bambini fino a 10 anni gratuito - ragazzi da 11 a 18 anni € 5,00

Il biglietto dell’ascensore costa € 1,50 e può essere acquistato al momento

Gruppi di max 15 persone

Prenotazione obbligatoria con Whatsapp o messaggio indicando nome e numero di persone al numero 3470920177 (Paola Terrile, guida abilitata) oppure via mail: info@genovaguide.com