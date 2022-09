Domenica 4 Settembre dalle 10:30 alle 13:30 visita guidata al percorso scenografico-teatrale di Villa Durazzo Pallavicini. Il Parco Pallavicini è infatti concepito come una scenografia teatrale all’aria aperta, che il visitatore scopre a mano a mano che percorre i suoi sentieri.



Il Marchese Pallavicini inaugura nel 1846 un parco unico in Europa, in cui la vegetazione e le architetture non solo hanno significati nascosti, ma addirittura compongono una storia, divisa in tre parti: la natura, la storia e l’arrivo al paradiso. A creare questo percorso insieme al marchese è l’architetto Michele Canzio, una mente brillante e geniale, che porta nel parco la sua esperienza come scenografo del Teatro Carlo Felice di Genova.



Coloro che domenica visiteranno il parco con la guida, si sentiranno catapultati in un mondo senza tempo, immaginario e fantastico. La visita guidata comprende il castello medievale e le grotte dette “degli inferi”.



Prenotazione obbligatoria: https://www.villadurazzopallavicini.it/prodotto/prenota-la-tua-visita-guidata/



Per maggiori informazioni: info@villadurazzopallavicini.it / +39 0108531544