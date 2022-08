Visita di Ferragosto al riparo della pioggia: Palazzo Ducale nel dettaglio

24 euro per visita, ingresso e aperitivo; 15 euro per visita e ingresso

Viste le incerte previsioni meteo riguardanti il Ferragosto genovese, Genovainmostra sceglie di restare al chiuso e di concentrarsi sugli interni di Palazzo Ducale in occasione della tradizionale visita guidata di Genova per Ferragosto. Focus dunque lunedì 15 agosto sul palazzo simbolo della Superba, scoprendone aspetti meno conosciuti e curiosi. Il 2022 è anche l'anniversario dei 30 anni della sua apertura nel 1992, quindi l'antico Palazzo del governo della città merita una visita inedita, che sarà svolta con cartine e l'aiuto di immagini storiche per comprenderne meglio lo sviluppo storico, scoprire dettagli poco noti anche se sotto gli occhi di tutti, compresi alcuni degli ultimi lavori di restauro (oltre alla visita dei Saloni, delle carceri e della torre, e della Cappella).

Al termine, per chi lo desidera, aperitivo presso il locale "alle Vecchie Mura" del Porto Antico.

Il costo (visita, entrata del Palazzo e aperitivo): 24 euro. Solo visita e entrata nel Palazzo: 15 euro.

Per prenotare: tel 3703289126 - info@genovainmostra.it