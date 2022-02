"Lingua madre": visita interculturale Migrantour e lezione di lingua bengalese

Sabato, 19 febbraio alle ore 10.30 avrà luogo "Lingua Madre", una passeggiata interculturale di Migrantour Genova e Solidarietà e Lavoro csc-onlus, in collaborazione con il Portierato Sociale di piazza Don Gallo e l'Associazione culturale Bangladesh Genova.

Durante il tour si parlerà di migrazioni, si andrà alla scoperta del plurilinguismo del territorio e si assisterà a una lezione di bengalese a cura di Arif Hasen. Sarà l’occasione per ricordare il 21 Febbraio, data in cui l’Unesco ha istituito la Giornata Internazionale della "Lingua Madre", che ricorda i martiri dell'Università di Dacca: gli studenti che nel 1952 persero la vita mentre protestavano per il riconoscimento del bengalese come lingua ufficiale. Il bengalese è la sesta lingua più parlata al mondo. A Genova la comunità bengalese occupa il quinto posto nella statistica dei residenti stranieri.

Per info e prenotazioni scrivere a vdionisi@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0102723820. Su prenotazione entro le ore 12 di Venerdì 18, confermata con un minimo di 6 persone.