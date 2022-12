Visita guidata gratuita alla scoperta delle tradizioni natalizie genovesi

In occasione delle festività 2022 il Comune di Genova, in collaborazione con il Circolo Culturale Fondazione Amon e con Explora Genova, organizza per cittadini e turisti una serie di visite guidate, gratuite, fino a esaurimento posti, per scoprire le tradizioni natalizie della nostra città, dedicate alle famiglie con bambini e ragazzi fino a 14 anni, dove si parlerà del Natale e delle sue tradizioni.

Domenica 18 dicembre è in programma la visita guidata gratuita "Le leggende di Natale Kids". La visita è gratuita, fino a esaurimento posti, (5 partenze dalle ore 15) tuttavia è richiesto un ticket di 1,00 (uno/00) Euro per i diritti di prenotazione. Il Tour è svolto da guida turistica abilitata senza l'ausilio di radio guide.

Nel Corso del Tour si potrà assistere alle entusiasmanti performance animate del gruppo D & E Animation: le leggende del vischio e dei bastoncini di zucchero, San Giorgio e il drago, San Siro e il basilisco, San Nicola e San Giovanni e le leggende del Natale nel mondo.

Per prenotazioni collegarsi al seguente link: https://www.exploratour.it/prodotto/leggendedinatale/