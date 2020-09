Visita guidata alla Genova di "fin siècle"

Domenica 27 settembre alle ore 17.30 X Press organizza un appuntamento nel cuore del capoluogo ligure con una passeggiata tra le strade e gli edifici storici di Genova. Sarà un percorso attraverso la città di fin siècle che condurrà verso i suoi capolavori architettonici, ai molti poco conosciuti, espressioni caratteristiche dell’alta borghesia imprenditoriale cittadina, specchio e richiamo del successo sociale raggiunto.

Citazioni, riproduzioni, libere interpretazioni, accostamenti sorprendenti di elementi appartenenti a stili differenti, anche lontani tra loro nel tempo, che stupiscono ma al tempo stesso convivono armoniosamente tra loro. Un viaggio in un vero proprio linguaggio artistico privo di remore culturali e pudori di gusto, definito Stile Coppedè dal nome dell’esponente più eclettico della famiglia, Gino Coppedè.

La quota delle visite comprende:

- Organizzazione e coordinamento delle attività-assistenza

- Guida Turistica e/o esperto archeologo, restauratore, architetto

Il punto di incontro con la guida verrà indicato direttamente alla prenotazione.

La quota di partecipazione non include i costi di viaggio, gli spostamenti, le spese per gli eventuali pasti e quanto altro non esplicitamente riportato.

In caso di maltempo o allerta meteo arancione o rossa, l'attività potrà essere rimandata a discrezione dell’organizzazione.

Le visite guidate sono su prenotazione obbligatoria al numero 335-1278679 (anche tramite whatsapp) o a enjoygenova@archeologia.it e www.enjoygenova.it.

Gli eventi sono organizzati nel rispetto delle normative in materia di Covid-19; per partecipare è obbligatorio indossare la mascherina.

A tutti i partecipanti sarà distribuita la fidelity card di Enjoy; collezionando i timbri avrai diritto ad una visita gratuita (escluse le Lezioni dei Giardini).