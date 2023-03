Le donne di Genova: visita guidata e recitata

Domenica 19 marzo ore 15:30 visita guidata sul tema: “Le Donne di Genova”. Sante, meretrici, patriote o artiste: le donne genovesi sono sempre state superbe, di carattere e con le loro azioni hanno segnato la storia della nostra città. In questa passeggiata guidata in centro città ci faremo prendere per mano da alcune di queste protagoniste femminili del passato e scopriremo come abbiamo influenzato la vita cittadina e non solo. Alcune di loro interverranno in prima persona per raccontarci della loro vita e del perché sono diventate leggendarie...

Appuntamento in Piazza Caricamento dalla statua. Costo 20€ per persona, gratis sotto i 12 anni. 2€ radioline.

A cura di Tiziana Buglione, guida turistica abilitata di Genova, e Cristina Dal Farra, attrice. Prenotazione obbligatoria.

prenotazioni@discovergenoa-riviera.com

tel. 349 60 44 703

(inviare un messaggio con numero di partecipanti)