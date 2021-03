Visita guidata al Cimitero Monumentale di Staglieno a cura dell'Associazione Conoscere Staglieno Città nella Città. Si parte il 26 marzo 2021 ore 14,30 con ritrovo ore 14,15 Piazzale Resasco. Per info e prenotazioni 3489011066.

Staglieno è una vera e propria mina vagante nel mondo culturale genovese e nel confinante settore del turismo: può fare esplodere mille emozioni, sentimenti e passioni attraverso quegli avelli ricchi di marmo ed ornamenti. È stato definito da Ernst Hemingway “una delle meraviglie del mondo” perché Staglieno è un universo nascosto, ma terribilmente affascinante; con la bellezza delle sue opere suggella il mistero della morte, che ammanta ogni singola manifestazione artistica.

Il silenzio, i porticati, il marmo a Staglieno non sono così remoti alle passioni erotiche, al calore delle carni, al distacco dai piaceri terreni, serpeggia un brivido di sensualità in questo curioso ambiente, dove la borghesia genovese si celebra senza riserve di retorica. Anche le metafore della vita, carità, lavoro, famiglia sono accattivanti: burrasche, voli d’angeli, onde del mare agitate, alberi che si slanciano verso il cielo.

E poi ci sono i vips, coloro la cui importanza ha raggiunto fama planetaria: l’angelo di Giulio Monteverde, che conosce repliche in tutto il mondo, seduttivo per lo sguardo carico d’inquietudine che rapisce lo spettatore per non lasciarlo più: è l’angelo della morte, che, come in altre opere a Staglieno, è seducente ed ammaliante, di una bellezza celestiale, immortale ed imperitura