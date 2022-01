Cimitero Monumentale di Staglieno: il tour guidato

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Con questo tour a cura di Arte e Musei Italia alla scoperta del cimitero di Staglieno si camminerà sulle tracce di Frederich Nietzsche, Guy de Maupassant, e poi letterati, viaggiatori, artisti e filosofi che hanno lasciato testimonianza delle loro visite. Qui le sensazioni di grande impressione e fascino si trovano tra memorie pubbliche e private, dove la monumentalità si unisce alla suggestione romantica del paesaggio.

Si scopriranno monumenti che ricordano personaggi storici, sia del mondo culturale che di quello artistico, e monumenti dedicati a figure pittoresche della tradizione popolare.

Pantheon, Boschetto Irregolare, Campo dei Mille sono altri punti di interesse che verranno analizzati.

La visita dura 90 minuti e inizia sempre alle 10,30. Appuntamento all'ingresso del cancello principale del cimitero di Staglieno in piazzale Resasco.

Il tour sarà condotto da una guida abilitata con patentino.

Costo: 12 euro a persona, 10 euro per under 12. Qui per prenotare.

Ecco il calendario con le date: