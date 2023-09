Visita guidata al Cimitero Monumentale di Staglieno

Tra fine Ottocento e inizio Novecento la scultura regionale e nazionale ha il suo banco di prova al Cimitero monumentale di Staglieno: autori di fama nota e meno nota e astri nascenti come il giovane Francesco Messina realizzano opere d’altissimo livello, secondo i singoli linguaggi artistici che si accordano alle tendenze di due secoli. Tra viali, porticati, colline, dove una natura romantica e intima accentua il senso dell’infinito che vince sulla morte, possiamo ammirare lo sviluppo di “un’arte difficile” come è stata definita la scultura, che conquista la materia e parla direttamente al cuore.

Visita guidata sabato 16 settembre ore 10:30 a cura dell'Associazione "Conoscere Staglieno" - www.conoscerestaglieno.it - per info e prenotazioni contattare 3489011066