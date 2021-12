"Genova si racconta": a Santo Stefano visita guidata con animazioni fra Museo Diocesano e cattedrale di San Lorenzo

Domenica 26 dicembre alle 16 arriva "Genova si racconta", visita guidata con animazioni fra Museo Diocesano e Cattedrale di San Lorenzo

Nell’itinerario, guidato da una esperta guida del Museo, si alterneranno la scoperta di pregevoli opere d’arte all’ascolto di personaggi in abiti storici che con le loro storie di nobildonne e navigatori, regine e artigiani, balestrieri e imperatori apriranno finestre sui momenti più importanti del passato della città.

Il percorso prenderà avvio nel suggestivo Chiostro dei Canonici, per proseguire fra le sale del Museo Diocesano. Ci si sposterà quindi nella Cattedrale, accedendo anche agli spazi, abitualmente chiusi al pubblico, del Battistero di San Giovanni. Dopo una facile salita per la scala a chiocciola della torre campanaria, la visita terminerà nella loggia in facciata della Cattedrale, da cui godere il panorama della città illuminata nella sera.

Appuntamento domenica 26 dicembre alle 16 nella biglietteria del Museo Diocesano, in via Reggio 20r. Apertura della biglietteria dalle ore 15:30.

Costo 16 euro, ridotto bambini 8 euro. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Info e prenotazioni 010 2091863, prenotazioni.festigium@gmail.com.

Ingresso con Green Pass e mascherina.

Le animazioni sono a cura dell’Associazione culturale Ianua temporis. Le visite guidate a cura di Festigium.