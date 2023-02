Visita guidata “Di Molo in Molo” tra le antiche calate del porto di Genova

Sabato 4 febbraio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 visita al percorso “Di Molo in Molo” e all’area di Ponte Parodi-Darsena-Bacinetto di Carenaggio, accompagnati dall’architetto Guido Rosato, autore del percorso e socio co-fondatore dell'Associazione inGE. Al termine o dopo pranzo (libero), visita libera al Galata Museo del Mare.

La proposta, che comprende la passeggiata guidata fra calate e vecchi moli e la visita del Museo, valida fino all’orario di chiusura alle ore 18, ha un costo di 12 euro a partecipante per il Museo (anziché 17) e 2 euro, da corrispondere direttamente in loco all’Associazione inGE, per l’affitto della radioguida. Prenotazioni entro le ore 12 del venerdì precedente, scrivendo a percorsi@inge-cultura.org

“Di Molo in Molo” è un itinerario a piedi per scoprire come funzionava il porto tra ‘800 e ‘900 e quali sono state le sue trasformazioni nel tempo. Si parte dalle tracce ancora visibili di ciò che è stata per Genova l’area dell’antico porto - che da spazio operativo portuale è stato trasformato in parte integrante e vitale del tessuto urbano. Si illustrano edifici, mezzi, attrezzature, tecnologie e fonti di energia, lavoro, persone e quanto è ancora conservato della città antica. Insieme alla storia, si impara a leggere il paesaggio, a immaginare suoni, rumori, storie e a riflettere sul rapporto uomo?macchina. Il percorso Di Molo in Molo è scritto da Guido Rosato, promosso e divulgato da Associazione inGE, edito da Sagep Editori in guida cartacea.

L’Associazione inGE organizza visite per i soci e attività di divulgazione alla scoperta del patrimonio industriale genovese ligure. Si occupa di strutturare e promuovere percorsi e iniziative di turismo industriale e di archeologia industriale, nella convinzione che la valorizzazione del patrimonio locale possa includere anche la storia del lavoro e delle imprese.

Il Galata Museo del Mare è il più grande museo marittimo del Mediterraneo. La visita al museo consente al pubblico di compiere un viaggio nella storia della navigazione dal Medioevo ai giorni nostri, dall’età del remo a quella delle grandi migrazioni moderne. Un percorso che si snoda in 12.000 mq, articolati in 31 sale distribuite su 5 livelli.

Orari Galata Museo del Mare: fino al 28 febbraio il museo è aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17); sabato e domenica & festivi dalla 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).