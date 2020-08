"Ti racconto l'abbazia": alla scoperta dell'abbazia di San Fruttuoso con il FAI

Tutti i sabati, a partire da agosto, alle ore 13,10 sarà possibile approfondire la conoscenza dell’insediamento di San Fruttuoso in compagnia del FAI, attraverso diversi punti di vista: la storia, l’ambiente, la cultura materiale, i restauri e gli episodi che hanno fatto da teatro ad oltre mille anni di storia di questo luogo.

Ogni volta nel corso della visita alla scoperta dell'Abbazia di San Fruttuoso sarà approfondito un tema legato alla sua evoluzione storico - architettonica, alla vita e alle attività tradizionali della comunità di pescatori, ai restauri e al suo contesto, per non dimenticare che la Fondazione, dopo aver salvato il monumento da un secolare degrado, ha iniziato ad intervenire anche su parte dei 33 ettari di terreno a oliveto e macchia mediterranea immersi nel Parco di Portofino ricevuti in donazione nel 1983 insieme al complesso monumentale e alle abitazioni dei pescatori.

Le visite guidate tematiche hanno una durata di 1 ora e sono riservate a un massimo di 10 partecipanti in ottemperanza alle procedure di sicurezza Covid - 19. E' fatto obbligo ai visitatori di indossare la mascherina per tutta la durata della visita e di mantenere un metro e mezzo di distanza dagli altri partecipanti. Durante il percorso sarà messo a disposizione gel igienizzante.

Per prenotazioni:

https://www.cognitoforms.com/FAI11/abbaziadisanfruttuosocamoglitiraccontolabbazia

In caso di condizioni meteomarine sfavorevoli e sospensione servizio battelli da e per Camogli l'evento sarà annullato e la quota rimborsata.