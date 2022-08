Visita guidata alla scoperta del Battistero della Cattedrale di Genova

Sabato 17 settembre 2022, dalle ore 16 alle ore 17:30 sarà possibile andare alla scoperta del Battistero della Cattedrale, della sua antica storia e della "chiesa nascosta" al suo interno con visite guidate ogni mezz'ora. Eseguito nel 1502 per volontà del Card. Pietro d'Aubusson, Gran Maestro dei Cavalieri Gerosolomitani, venne costruito sulla base del medievale battistero. Il restauro ha portato alla luce le originali linee cinquecentesche, abbruttite nei secoli con pitturazioni e sovrapposizioni incongrue. Le numerose modifiche apportate hanno cambiato il volto originario, pur mantenendo la planimetria ad aula caratterizzata da nove campate disposte a rettangolo. Originariamente il Battistero era diviso in due parti di cui una era dedicata al Santa Maria della Vittoria.

Biglietto speciale € 5. Visite ogni mezzora (16-16:30 e 17)

Biglietteria presso le Torri della Cattedrale o direttamente dalla guida. Si richiede un abbigliamento consono per luogo sacro.

Per info e prenotazioni: +39 0102091863 e via mail prenotazioni.festigium@gmail.com

A cura di Festigium s.r.l. in collaborazione con la Chiesa Metropolitana di San Lorenzo.