Visionary Days 2023 - Mare in Tempesta

Visionary Days è dove migliaia di giovani da tutta Italia si incontrano per affrontare i cambiamenti in corso e dare forma al prossimo Futuro. Accade una volta l’anno, in un unico giorno. Fisicamente e digitalmente. Sei ore di brainstorming, decine di tavoli connessi per dare vita ad un unico confronto collettivo alimentato da talk ispirazionali. Una maratona digitale, accessibile ovunque tu sia. Una necessità: essere parte attiva e concreta del Domani. Un flusso immersivo di energie e idee per il Futuro.

Quattro sessioni, ognuna introdotta da un talk che lancia la tematica e passa poi la parola ai tavoli fisici e virtuali, chiamati a sviluppare idee e visioni, a partire da quanto ascoltato. Ad ogni tavolo 8 partecipanti e un moderatore. I primi selezionati in modo da essere il più possibili diversi. Il secondo chiamato a guidare il confronto e registrare i risultati.

“Mare in tempesta”, che significa? Il tema di quest’anno ci rende protagonisti di una storia che fa da allegoria al nostro presente, in particolare al disorientamento che stiamo provando rispetto alla recente ondata di grandi stravolgimenti. Il mare rimanda direttamente a Genova, non solo per ragioni storiche ed economiche, ma come elemento centrale presente nella cultura e nel tessuto sociale, ma è anche un elemento chiave che riguarda la storia di tutta l’Italia. Insieme, attraverso un percorso di conoscenza personale e collettiva, passeremo dalla Tempesta al Naufragio, dalla solitudine di trovarsi dispersi su un’Isola, fino a raggiungere le Stelle. Insieme.