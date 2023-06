“Violini nei portoni”, i Capricci di Paganini in via Luccoli

Prezzo non disponibile

Grazie al Civ Luccoli il violino di Paganini torna a suonare tra i palazzi storici dei Rolli, nel cuore del centro storico di Genova. In occasione del Paganini Festival 2023, infatti, sabato 3 giugno dalle 17,30 è in programma la terza edizione di “Violini nei portoni”, che vedrà Elena Martini e Francesco Pollerio esibirsi, negli splendidi cortili interni dei civici 30 e 21 di via Luccoli, nell’esecuzione dei “Capricci” del più grande violinista di sempre.

L’iniziativa fa parte degli eventi collaterali ufficiali del Paganini Festival. «Siamo lieti e onorati di poter lavorare in sinergia con una manifestazione di respiro internazionale e così importante per la nostra città, che ogni anno attira musicisti d’eccellenza da tutto il mondo – commenta Francesca Recine, presidente del Civ Luccoli –. Niccolò Paganini è probabilmente il violinista più conosciuto ed amato al mondo e proprio qui, nel centro storico di Genova, è nato e ha suonato: ci sembra dunque che portare i violini ad esibirsi all’interno dei palazzi dei Rolli sia il miglior omaggio possibile che si possa rendere ad uno dei nostri più illustri concittadini».