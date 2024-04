Vinokilo: lo shopping vintage al chilo approda a Palazzo della Meridiana

Torna a Genova lo shopping al chilo di vestiti vintage: l'appuntamento primaverile con Vinokilo Vintage Kilo Sale è da venerdì 12 a domenica 14 aprile a Palazzo della Meridiana (venerdì e sabato 10-21, domenica 10-20).

La vendita è al chilo: nel primo giorno il prezzo sarà di 45 euro al chilo, nel secondo giorno 40 euro al chilo, nel terzo 35 euro al chilo. Si potrà pagare soltanto con la carta, i contanti non verranno accettati.

Biglietti gratuiti limitati, prenotabili sul sito Vinokilo, quando saranno esauriti si potrà comunque acquistare quelli a pagamento. È possibile acquistare anche i biglietti Early Birds a 5 euro, per entrare un'ora prima dell'apertura ufficiale e godersi lo shopping in totale tranquillità.

Vinokilo si propone come il più grande pop-up shop di vintage al chilo d'Europa. Ma non ci sarà solo vintage: ci saranno anche altre attività come musica, cibo e bevande, market di design e artigianato, laboratori, conferenze, bancarelle, mostre d'arte, talk e molto altro.

Possibilità di sconti grazie al programma Give Back Bar: è possibile donare i propri abiti usati, che verranno poi rivenduti durante gli eventi o nel negozio online, per ottenere un buono sconto di 4€ per ogni chilo donato. I capi devono essere in buone condizioni e ben puliti, non verranno accettati articoli di marche di fast fashion, calze, biancheria intima o accessori.